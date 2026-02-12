Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti - Son Dakika
Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti
12.02.2026 23:36
Avrupa'nın üst düzey 10 liginde şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ederken şu ana kadar mağlubiyet yaşamayan 3 takım Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag oldu. Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve iki maça çıkan Mourinho, Benfica ile 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde şampiyonluk yarışı giderek kızışırken taraftarı önünde henüz mağlubiyet yaşamayan sadece 3 takım kaldı.

ÜST DÜZEY 10 LİGDE 3 NAMAĞLUP KALDI

Tüm kulvarlarda yoğun bir tempoya sahne olan Avrupa'nın üst düzey 10 ligindeki takımlar arasında yalnızca Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ve Çekya ekibi Slavia Prag, liglerinde namağlup unvanıyla şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Üç takım da liglerinde şu ana kadar 21 haftayı geride bırakırken, 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puan topladı.

İKİ TAKIMDA MOURINHO İZİ

Renkli kişiliği, tribünler ve basınla inişli-çıkışlı ilişkisiyle gündemde her zaman kendine yer bulan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başladığı sezonu Benfica'da sürdürüyor. Mourinho yönetiminde bu sezon iki maça çıkan sarı-lacivertli ekip, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Dördüncü haftadan itibaren kulübeyi Belçikalı Domenico Tedesco'ya emanet eden Fenerbahçe, 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam etti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 20 gün sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz temsilcisiyle ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Slavia Prag ise istikrarını Aralık 2017'den bu yana görev yapan teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile ulaştı. Çek teknik adam, geçen yıl Prag ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

TEK TAKIM ZİRVEDE

Hiç yenilgisi bulunmayan 3 takım arasında sadece Slavia Prag ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlıları 5 puan geriden Sparta Prag takip ediyor. Fenerbahçe, 52 puanı bulunan lider Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sırada yer alırken, Benfica ise Porto (56) ve Sporting Lizbon (52) ile zirve mücadelesi veriyor. Galatasaray, Porto ve Sporting Lizbon'un ligde birer yenilgisi bulunuyor.

EN İYİ AVERAJ BENFICA'DA

Yenilgisiz takımlardan Benfica, 32 gollük averajla (44-12) diğerlerine göre daha iyi durumda. Fenerbahçe'nin averajı 30 (48-18), Slavia Prag'ın averajı ise 29 (46-17).

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

