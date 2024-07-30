Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı hedefliyor. 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Başantrenör Mustafa Oral, sporcularının derece alacak yetenekte olduğunu belirterek, Türk boksunun geleceğine katkı sağlayacak sporcular yetiştirdiklerini ifade etti. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, İstiklal Marşı'nı okutmak ve ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

30.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Çankırı'da hazırlanan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, tüm sıkletlerde kürsüye çıkmayı amaçlıyor.

Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 13 kadın ve 16 erkek sporcu, 8 antrenör eşliğinde yoğun bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, 12 Temmuz'da başladıkları kamp sürecinin bugün sona ereceğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na her sıklette katılacaklarını belirten Oral, " İyi bir kamp sezonu geçiriyoruz. Çankırı'nın havası serin. Güzel bir havada antrenmanlarımızı yaptık. Randımanlı çalışmalarımız oldu. Yoğun şekilde hazırlanarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz." dedi.

"Bunlar Türk boksunun çekirdek kadrosu"

Sporcularına güvendiğini dile getiren Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkletlerinde derece alacak, altın için yumruk vuracak sporcularımız var. Burası boks milli takımlarının çekirdek kadrosu. 12 sene önce milli takımla İrlanda'ya gittiğimiz sporculardan şu anda olimpiyatlarda ringe çıkan isimler var. Tabii ki bunları kendi bölgelerinde antrenörler eğitiyor ama biz de belli bir sistemi aşılıyoruz. Kampta sadece boks öğretmiyoruz, burada baba şefkatiyle, bir aile ortamı yaratarak her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Hem spor bakımından hem ahlak bakımından her türlü bilgiyi veriyoruz. Bunlar Türk boksunun çekirdek kadrosu. İlerleyen yıllarda Türk boksuna fayda sağlayacak sporcular."

Seçilen isimlerin Türkiye şampiyonalarında zorlu mücadeleler vererek milli takıma geldiğinin altını çizen Oral, "Biz bu şampiyonada her sıklette derece almayı hedefliyoruz. İyi sporcularımız var. Devam ederlerse Türk boksuna büyük fayda sağlayacaklarına inanıyorum. Madalyaları zorlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Nisa Kaya da bu sene İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk sırayı aldığını söyledi.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Kaya, "Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Şu anda olimpiyatlarda sporcu ablalarımız var. Onlar da bizim yollarımızdan geçti. Kendilerini örnek alıyoruz. Biz de inşallah dünyada adımızı, ülkemizin adını duyurmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada 46 kiloda yumruk sallayacak Yiğit Keskin ise son iki yılın Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

Güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini aktaran Keskin, "İnşallah Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İleride olimpiyat sporcusu da olmak istiyorum. İnanıyorum ki herkes madalya alacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Mustafa Oral, Türkiye, Çankırı, Spor, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:06 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:40 Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL’ye satıldı Star Wars filmindeki altın bikini 5 milyon TL'ye satıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 11:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement