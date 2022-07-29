Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da yapılacak - Son Dakika
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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

29.07.2022 17:21
Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da yapılacak

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Anadolu'nun zirvesinde yapılacak.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Anadolu'nun zirvesinde yapılacak. Organizasyon öncesi Erzurum Avrupalı heyeti ağırladı.

Erzurum Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. 10-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında Erzurum'da Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak olan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası öncesinde geri sayım başladı. Organizasyon öncesi Avrupalı heyet Erzurum'u ziyaret etti. Müsabakaların yapılacağı salon ve sporcuların konaklayacağı Kazım Karabekir Yurdu'nda incelemelerde bulunuldu.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası için Erzurum'a gelen Sırbistan Boks Federasyon Başkanlığı Genel Sekreteri Drago Radonovic, Romanya Boks Federasyon Başkanlığı Genel Sekreteri Viorel Sima, Türkiye Boks Federasyon Başkanlığı Genel koordinatörü İsmail Nazlı ve Dış ilişkiler Sorumlusu Burak Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Avrupa Boks Sampiyonası Koordinatörü Yunus Özkan eşliğinde müsabakaların yapılacağı salon ile sporcuların konaklayacağı Kazım Karabekir Yurdu'nda incelemelerde bulunuldu. Kazım Karabekir Yurt Müdiresi Melahat Kaya, heyete konaklama tesisi hakkında bilgi verdi.

Avrupalı heyet Erzurum'dan mutlu ayrılırken, toplantı karşılıklı plaket töreni ile son buldu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yakutiye, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da yapılacak - Son Dakika

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