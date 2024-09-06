O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat - Son Dakika
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Spor

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eşiyle birlikte Güney Fransa'da tatil yapıyor. Çifti tatil yaptıkları teknede görüntülemek için her fırsatı değerlendiren magazincilerin kadrajına bu sefer ilginç bir görüntü takıldı.

06.09.2024 16:56
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, bu hafta Güney Fransa'da lüks bir yatta romantik bir tatil yaparken görüntülendi. Her yaptıklarıyla olay ünlü çift, magazincilerin de radarındaydı.

SÜRPRİZ ÇİFT

Magazincilerin Ronaldo çiftinin her anını kayıt altına aldıkları esnada başka bir tekne kadraja girdi. Görüntüleri dikkatli izleyenler teknedeki çiftin çıplak olduğunu fark etti. Farkında olmadan kadraja giren çıplak çiftin fotoğraflarını kısa sürede milyonlarca kişi gördü.

İşte o anlardan kareler;

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat
Üstsüz bir şekilde öpüştüler! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in tatilinden ilginç kareler
O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat
O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat
O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

Cristiano Ronaldo, Magazin, Tatil, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Bahatur: Arka tanpon sağlam ne vurulur beh üffff 39 67 Yanıtla
    BM - İsmail YILMAZ: Olm bu yorum nasıl onaylanıyor aklım şaşıyor! 1 0
  • Murat Saka: Bu kasalar tutuluyo 52 14 Yanıtla
  • Çelikk: Ronaldo Hatrick Zamanı 47 4 Yanıtla
  • cem akçay: Ronaldo daha nelere vuruyodur 29 13 Yanıtla
  • Enver Atabey: Akşam 900.golü kutlayacaklar 31 7 Yanıtla
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  • Oğuz Kuru: Ronaldo 900 golle nasıl ulaşmazsın böyle kasaya Ben de vursam 1000 gol atarım 22 13 Yanıtla
  • Orçun Ayana: hasar kaydı yok gibi görünüyor, değişen muhtemelen var gibi, ama orjinali ile değişim olmuş gibi. alınır mı alınır bence 23 8 Yanıtla
  • Türk Ak: SANSÜRSÜZÜ NERDEN BULABİLİRİM 9 4 Yanıtla

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