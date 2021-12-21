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Uyafa Cup 2023 Erzurum'da - Son Dakika

Uyafa Cup 2023 Erzurum'da

21.12.2021 09:28
Uyafa Cup 2023 Erzurum'da

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi(UYAFA) U12 Yaş Mini Dünya Kupası Erzurum'da düzenlenecek.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi(UYAFA) U12 Yaş Mini Dünya Kupası Erzurum'da düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Erzurum organizasyonlarda oldukça tecrübeli. Bu Turnuvayı da başarıyla yaparız" dedi. UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Öztürk'e 25 numaralı forma hediye etti.

Erzurum 2023'te UYAFA CUP'a ev sahipliği yapacak. Ankara, Diyarbakır, Sarıkamış, Şanlıurfa, İzmir, Antalya ve Erzurum UYAFA CUP'a talipti.

UFAYA CUP'un Erzurum'da yapılması kesince UYAFA kurmayları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya gelerek organizasyon için fikir alışverişinde bulundular.

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılacak

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi(UYAFA) U12 Yaş Mini Dünya Kupası Türkiye'de Erzurum'da düzenlenecek. UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek ve UYAFA heyeti, Erzurum GSİM İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek, 25-31 Mayıs 2023'de Erzurum'da düzenlenecek organizasyon hakkında bilgi verdi.

Amaç yetenekleri keşfetmek

Kırsal kesimdeki yetenekli çocukların umudu olan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) yeni bir organizasyon için kolları sıvadı.

On üç yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren UYAFA, şimdi de ATFF Avrupa Futbol Federasyonunun desteği ile UYAFA 2022 U12 Yaş World Cup'ı Türkiye'de düzenleyecek. UYAFA tarafından organize edilecek olan büyük organizasyon 25-31 Mayıs 2023'de Erzurum'da yapılacak.

U12 World Cup hakkında bilgi veren Şimşek, 'Gelecegin için Sağlıklı Beslen, Hareketli Yasa, Toprağını İşle ve Suyunu İsraf Etme' Projesi kapsamında düzenlenecek "UYAFA U12 World Cup Turkey 2023" Organizasyonu için UYAFA Genen Başkanı Özcan Şimşek, UYAFA heyeti, GSİM Müdürü Birdal Öztürk ile bir zirve gerçekleştirerek, fikir alışverişi yaptı.

Organizasyon için aday iller arasında Erzurum'da bulunuyordu. Genel Başkan Şimşek, UYAFA CUP 2023 Erzurum' il koordinatörü Ali Güney ve ekibinin öz verili çalışmaları ile UYAFA CUP 2023 Erzurum'a alındığının bilgisini verdi.

Sporun olduğu her yerde varız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Sahalarının ve kendi kurumlarına ait yüksek irtifa sahalarının 'Mini Dünya Kupası' için ideal olduğunu söyledi.

"Sporun olduğu her yerde varız" diyen Öztürk, organizasyon tecrübesine sahip Erzurum'un UYAFA CUP'u da başarıyla yapacak güce sahip olduğunu ifade etti.

Öztürk'e forma hediye etti

Bu arada GSİM'ye yapılan ziyaretin ardından UYAFA Yönetim Kurulu Genel Başkanı Özcan Şimşek, ve UYAFA heyeti Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 25 numaralı forma hediye etti.

Ziyarette UYFA CUP 2023 Koordinatörü Ali Güney, UYAFA Teknik Koordinatörü Nazım Saraçoğlu, UYAFA Erzurum Koordinatörü Derya Saatçioğlu ve UYAFA Hukuk Danışmanı Av. Selim Mesut Atılgan da yer aldı. - ERZURUM

Uyafa Cup 2023 Erzurum'da
Uyafa Cup 2023 Erzurum'da
Uyafa Cup 2023 Erzurum'da
Uyafa Cup 2023 Erzurum'da
Uyafa Cup 2023 Erzurum'da

Dünya Kupası, Türkiye, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uyafa Cup 2023 Erzurum'da - Son Dakika Spor


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