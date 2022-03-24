"UYAFA Palandöken CUP 2023" turnuvasının protokolü Erzurum'da imzalandı - Son Dakika
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"UYAFA Palandöken CUP 2023" turnuvasının protokolü Erzurum'da imzalandı

24.03.2022 16:47
"UYAFA Palandöken CUP 2023" turnuvasının protokolü Erzurum'da imzalandı

Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Erzurum'da 25-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Palandöken Cup 2023 turnuvasının protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Erzurum'da 25-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Palandöken Cup 2023 turnuvasının protokolü imzalandı.

Erzurum Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Selahattin Codur katıldı.

Heyetin protokolü imzalaması sonrası katılımcılara turnuva hakkında sunum yapıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, söz konusu turnuvayı diğer illerin de düzenlemek istediğini ancak spor altyapısıyla Erzurum'un Türkiye'nin en iyilerinden olduğunu söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de programa destek verdiğini anlatan Memiş, "Hem UYAFA'ya hem de bütün uluslararası organizasyonlara Erzurum talip. Bizim müthiş tesislerimiz var. Tesislerimizi sporcularla, vatandaşlarla, hem Erzurum'dan hem de dünyanı çeşitli yerlerinden insanlarla doldurmak istiyoruz. Tesislerimiz kullanıldıkça mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, Erzurum'un olimpik yüzme havuzu, atlama kulesi, buz pateni ve curling pistleri, FIFA standartlarında 20 futbol sahası gibi devasa tesis altyapısına sahip olduğuna işaret ederek, "Avrupa'da 2 bin rakımda tek olimpik spor salonuna sahip yer Erzurum. İmzaladığımız protokolü FIFA'ya sunacağız. Dünyanın büyük takımları, milli takımlar, sporcu çocuklar ve aileleri, FIFA'nın kararıyla Erzurum'a gelecek. Bu projeyi Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yürütüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise projenin "Geleceğin için sağlıklı beslen", "Hareketli yaşa", "Toprağını işle ve suyunu israf etme", "Su, toprak, gıda ve spor hayattır" temalarıyla gerçekleştirileceğini anlattı.

Dünyanın dört bir yanından prestijli takımların kente geleceğini söyleyen Sekmen, emeği geçenlere teşekkür etti.

UYAFA Başkanı Şimşek ise projede emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ederek, "Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın bu ülkeye kazandırdığı tesisleri doldurmak. Birinci hedefimiz bu." açıklamasında bulundu.

İmza protokolünden sonra projeyi üst yazıyla FIFA, UYAFA ve Türkiye Futbol Federasyonuna sunacaklarını ifade eden Şimşek, projenin hem ülkeye hem de şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Erzurum, gençlik, Futbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'UYAFA Palandöken CUP 2023' turnuvasının protokolü Erzurum'da imzalandı - Son Dakika


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