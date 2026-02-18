Üzen sonuç! Karabağ\'ın gücü Newcastle United\'a yetmedi

Azerbaycan temsilcimiz Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu eşleşmesi ilk maçında evinde Newcastle United'ı ağırladı. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Newcastle United, 6-1'lik skorla kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3, 32, 33 ve 45+1'nci dakikada Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti. Karabağ'ın tek golünü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev kaydetti.
Karabağ ile Newcastle United arasındaki karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.
