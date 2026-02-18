Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi - Son Dakika
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

Üzen sonuç! Karabağ\'ın gücü Newcastle United\'a yetmedi
18.02.2026 22:43
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karabağ, konuk ettiği Newcastle United'a 6-1 mağlup oldu.

Azerbaycan temsilcimiz Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu eşleşmesi ilk maçında evinde Newcastle United'ı ağırladı. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Newcastle United, 6-1'lik skorla kazandı.

KARABAĞ'IN NEWCASTLE'A GÜCÜ YETMEDİ

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 3, 32, 33 ve 45+1'nci dakikada Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti. Karabağ'ın tek golünü ise 54. dakikada Elvin Cafarguliyev kaydetti.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karabağ ile Newcastle United arasındaki karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

    Yorumlar (4)

  • Behzat Behzat:
    buralara gelmekte büyük başarı Azeri kardeşlerimiz. 14 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    beter olsunlar bi golden 30 küsür bin gitti 1 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    moral bozmaya gerek yok. rövanşı var bu maçın. 4 3 Yanıtla
    Hakan as Hakan as :
    Kendide inanmıyor :) 2 0
