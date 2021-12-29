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Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor - Son Dakika

Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor

29.12.2021 17:34
Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor

Sezon başında gelmesi için büyük kampanya başlatılan Alex Teixeira'ya veda ediliyor. Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın 3 milyon euroyu aşan maliyeti sebebiyle biletini kesti.

Kara Kartal'da ayrılık çanları Alex Teixeira ile çalıyor. Çifte kupalı sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iflas bayrağını erken çeken Kara Kartal, adeta yeniden 'feda' diyecek.

Geldiği gibi gidiyor! Alex Texeira'nın Beşiktaş hikayesi bitiyor

TARAFTAR SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Teixeira'nın ikna olması için herkes seferber olmuştu. Taraftar sezon başında 'Come to Beşiktaş Alex' sloganıyla sosyal medyayı inletmişti.

FİYAT-PERFORMANS DENGESİ

Alex Teixeira, maliyetine nazaran katkısı hayli az. Eski görüntüsünden uzak olması ve sık sık sakatlanması Beşiktaş'ı tedirgin ediyor. Oyuncunun halen piyasası verken alıcı kulüplere mektup gönderilecek.

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Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor - Son Dakika Spor


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