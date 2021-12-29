Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor

Kara Kartal'da ayrılık çanları Alex Teixeira ile çalıyor. Çifte kupalı sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iflas bayrağını erken çeken Kara Kartal, adeta yeniden 'feda' diyecek.

TARAFTAR SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Josef de Souza'nın yakın arkadaşı olan Teixeira'nın ikna olması için herkes seferber olmuştu. Taraftar sezon başında 'Come to Beşiktaş Alex' sloganıyla sosyal medyayı inletmişti.

FİYAT-PERFORMANS DENGESİ

Alex Teixeira, maliyetine nazaran katkısı hayli az. Eski görüntüsünden uzak olması ve sık sık sakatlanması Beşiktaş'ı tedirgin ediyor. Oyuncunun halen piyasası verken alıcı kulüplere mektup gönderilecek.