Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı - Son Dakika
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Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı

04.08.2022 22:27
Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı

Bir süredir futbolseverlerin TFF'ye yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılıksız kalmadı. Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. Yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi.

Tüm büyük liglerin sosyal medyada resmi bir hesabı olmasına rağmen, Süper Lig'e ait bir hesabın olmaması eleştiri alıyordu. TFF, herkesin beklediği hamleyi sonunda yaptı.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu. Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 62 bini aştı. Hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı! İşte yapılan ilk paylaşım
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SON DAKİKA: Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı - Son Dakika
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