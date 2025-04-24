V.Bank Şampiyon, Şahin Gözü Teknolojisi ile İstatistikler Elde Edildi - Son Dakika
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Spor

V.Bank Şampiyon, Şahin Gözü Teknolojisi ile İstatistikler Elde Edildi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalini V.Bank kazanarak şampiyon oldu, 5G destekli teknoloji kullanıldı.

24.04.2025 13:02
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Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi V.Bank'ın şampiyonluğuyla noktalandı. Maçlarda kullanılan Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisi sayesinde önemli istatistikler elde edildi.

Vodafone'un isim sponsorluğunda 2024-2025 Sultanlar Ligi voleybol sezonu tamamlandı. Play-off final serisinin 3. maçında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden V.Bank şampiyonluğa uzandı.

Vodafone 5G destekli Şahin Gözü teknolojisinin kullanıldığı Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde önemli istatistiklere de imza atıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun yanında durmaya devam ediyoruz. Geçen sezon bir teknolojik atılım gerçekleştirerek, Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi'ne entegre etmiştik. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan normal sezon maçlarının yanısıra Play-Off 1-4 Etabı, Play-Off 3-4 Etabı ve Play-Off Final Serisi maçlarında kullandık. Voleybolseverler, bu sistemle, hem maç esnasında sahadaki ekranlardan, hem de TV ve dijital maç yayınlarından servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebildi. Sezon sonunda, play-off'ları da dahil ettiğimizde, 46 maçta bu servislerden yararlanıldı. Şahin Gözü'nün sağladığı istatistiksel veriler, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış oldu. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig oldu. Aslında, biz bu teknolojiyi tüm lige genişleterek bir demokratikleşme getirmiş olduk. Başka bir deyişle, sadece şampiyonluk play-off'u aşamasına gelmiş takımların oyuncularının değil, ligdeki tüm takımların istatistiklerini ölçümleyebildik." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor V.Bank Şampiyon, Şahin Gözü Teknolojisi ile İstatistikler Elde Edildi - Son Dakika

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