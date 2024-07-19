Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ağrı Dağı'nda Van Gölü'nü Koruma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ağrı Dağı'nda Van Gölü'nü Koruma Çağrısı Yaptı

Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ağrı Dağı\'nda Van Gölü\'nü Koruma Çağrısı Yaptı

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye dağcılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmanarak, zirvede 'Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın' pankartı açtı. Kulüp başkanı, Ağrı Dağı tırmanışını tamamladıklarını ve doğanın kirletilmemesi konusunda çağrıda bulundu.

19.07.2024 09:24
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Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye dağcılar, tırmandıkları 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinde "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" pankartı açtı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye 7 dağcı, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Dağcılar zirve yapmamın mutluluğunu yaşarken zirvede, "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" pankartı açtı.

3 günlük Ağrı dağı zirvesini sorunsuz tamamladıklarını ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Ağrı Dağı tırmanışımız 3 gün kapsamında gerçekleştirildi. Birinci gün Van'dan saat 09.00'a hareket ederek aynı gün içinde Doğubayazıt ara transferler olan 3 bin 200 rakımdaki kampına vardık. Geceyi burada geçirdikten sonra ikinci gün 4 bin 200 rakımdaki kampa vardık. Üçüncü gün ise zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Ağrı Dağı bu sene kar bakımından gayet iyiydi, çok fazla kar vardı. Geçen senelere oranla kar kütlesi çok daha fazlaydı. Burada bizi üzen tek konu doğaya atılan çöplerdi. Doğanın kirletilmemesi konusunda tekrar söylüyoruz. Lütfen doğaya gittiğiniz zaman çöpünüzü bırakmayın. Akli selim insanlar doğaya çöp bırakmaz. Akli selim olmayanı doğaya çöp bırakmamaya davet ediyoruz. Çöp taşın arasına sıkıştırılarak imha edilmiyor. Tam tersi ihmal ediliyor. Dağcılar genel olarak duyarlı olan kesimdir. Az kişiler olsa da hepimizden çıkabiliyor. Doğaya çöp bırakanlar konusunda lütfen doğaya çöp bırakmayın. Bir kez daha söylüyoruz Van Gölü'nü kirletmeyin temiz kalsın. Doğayı kirletmeyin temiz kalsın. Doğanın insana ihtiyacı yok, insanın doğaya ihtiyacı var. Doğa kazanırsa insanoğlu mutlu yaşayacaktır. Lütfen doğaya ve Van Gölü'ne sahip çıkalım" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ağrı Dağı'nda Van Gölü'nü Koruma Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ağrı Dağı'nda Van Gölü'nü Koruma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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