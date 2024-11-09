Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Nazlı Ekmekçi
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Demirel (Gizem Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
VakıfBank: Bosetti, Sıla Çalışkan, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Markova, Van Ryk ( Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Yuan)
Setler: 25-21, 21-25, 20-25, 17-25
Süre: 112 dakika (26, 33, 27, 26)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, Aydın'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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