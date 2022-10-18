Vakıfbank Başantrenörü Guidetti: Paola Egonu için doğru yer burası, sporcularını korumayı bilen büyük bir takımız - Son Dakika
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Vakıfbank Başantrenörü Guidetti: Paola Egonu için doğru yer burası, sporcularını korumayı bilen büyük bir takımız

18.10.2022 17:37
Vakıfbank Başantrenörü Guidetti: Paola Egonu için doğru yer burası, sporcularını korumayı bilen büyük bir takımız

İtalyan voleybol yıldızı Paola Egonu'yu transfer eden Vakıfbank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, ‘’Burası onun için doğru yer, sporcularını korumayı bilen büyük bir takım’’ dedi.

Övgü Pınar, Roma

İtalyan voleybol yıldızı Paola Egonu'yu transfer eden Vakıfbank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, ‘’Burası onun için doğru yer, sporcularını korumayı bilen büyük bir takım’’ dedi.

Memleketi İtalya’ya tatile gelen Guidetti, spor gazetesi La Gazetta dello Sport’a konuştu.

İtalya milli takımı Dünya Voleybol Şampiyonası’nda üçüncü olduktan sonra Paola Egonu kendisine gelen eleştiriler ve özellikle de ırkçı yorumlardan şikayet ederek milli takımdan ayrılmayı istediğini söylemişti.

Guidetti, bununla ilgili olarak “Paola'nın kolay bir dönemden geçmediğini biliyorum, maalesef spor böyle. Kazandığında seni göklere çıkarırlar kaybedince ise sert şekilde eleştirirler. Onu çok iyi anlıyorum, Dünya Kupası’ndan sonra Türkiye'de benim de başıma geliyor. Bu yüzden bu tecrübenin onun için mükemmel olacağını düşünüyorum” dedi.

“Burasının Paola için doğru yer olduğuna inanıyorum” diyen Guidetti, şöyle devam etti:

“Burada kulübün sahipleri çok nadiren müdahalede bulunuyor. Burası, sporcularını nasıl koruyacağını da bilen büyük bir takım. Burada en büyük isimler oynadı. Geçmişteki diğer şampiyonlar gibi Paola’nın da burada kendisini iyi hissedeceğinden eminim.”

Guidetti, Paola Egonu’yu “dünyanın en büyük oyuncularından biri” diye tanımlarken La Gazzette dello Sport da Vakıfbank’ın “dünyadaki en önemli kulüpler arasında yer aldığını” belirtti.

Başbakan Draghi’den destek telefonu

23 yaşındaki Egonu, İtalya’nın geçen hafta sonunda Dünya Voleybol Şampiyonası’nda üçüncü olmasının ardından “Bu milli takımdaki son maçımdı” .

Ağlayarak menajeriyle konuşurken görüntülenen voleybol yıldızı, “Anlayamazsın, anlayamazsın... Bu milli takımdaki son maçımdı. Bana neden İtalyan olduğumu sordular. Yoruldum” diyordu.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak İtalya'da doğup büyüyen Egonu, geçmişte de ırkçı yaklaşımlardan şikayet etmişti.

Egonu’nun eleştiriler ve ırkçı yorumlar nedeniyle milli takımdan ayrılmayı düşündüğü haberi ülkede büyük yankı uyandırmış ve spor ve siyaset dünyasından dayanışma mesajları gelmişti.

İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, Egonu’ya tüm spor dünyasının desteğini iletmiş ve “acele karar almamasını” istemişti.

Başbakan Mario Draghi de Egonu’yu arayarak “tam dayanışma” mesajı vermişti.

Draghi, Egonu için, “Milli takım sporcusu, İtalyan sporu için bir gurur kaynağı ve gelecekte de milli takım formasıyla başka kupalar kazanma fırsatına sahip olacaktır” demişti.

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Kaynak: BBC

Vakıflar Bankası, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vakıfbank Başantrenörü Guidetti: Paola Egonu için doğru yer burası, sporcularını korumayı bilen büyük bir takımız - Son Dakika

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