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VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet Son Hafta Maçlarına Çıkacak - Son Dakika
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VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet Son Hafta Maçlarına Çıkacak

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, grup aşamasındaki son hafta maçlarına çıkacak. VakıfBank, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibiyle karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit ise lider Savino Del Bene'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Opet ise Grot Budowlani ile mücadele edecek.

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet Son Hafta Maçlarına Çıkacak
15.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarın grup aşamasındaki 6. ve son hafta maçlarına çıkacak.

Organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, A Grubu'nda İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine konuk olacak. Milano kentindeki Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, 5'te 5 yapan lider Allianz Vero Volley'in ardından ikinci sırada bulunuyor. VakıfBank, 5. hafta müsabakalarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti.

Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi lider Savino Del Bene

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, yarın İtalya'nın Savino Del Bene takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Oynadığı maçların 4'ünü kazanan ve 1'inden mağlubiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekip, ikinci sırada yer alıyor. Eczacıbaşı Dynavit, gruptan çıkmayı garantilemişti.

Grupta 5'te 5 yapan Savino Del Bene ise son haftaya lider girdi.

Fenerbahçe Opet, Grot Budowlani ile karşılaşacak

Sarı-lacivertli takım, C Grubu'nda yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe Opet, 5. haftanın ardından liderliği garantileyerek çeyrek final bileti almıştı.

Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Grot Budowlani ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA
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