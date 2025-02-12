Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk ( Ayça Aykaç, Bostti, Sıla Çalışkan)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Karutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Timmermann)
Setler: 25-20, 26-28, 25-17, 18-25, 15-12
Süre: 134 dakika (26, 33, 29, 26, 20)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, Galatasaray'ı 3-2 Geçti - Son Dakika
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