VakıfBank\'ı 3-0 yenen Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı yarın İzmir DSİ\'ye konuk olacak

VakıfBank'ı 3-0 yenen Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı yarın İzmir DSİ'ye konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde evinde VakıfBank'ı 3-0 yenen Karşıyaka, 4 müsabakada 3 galibiyete ulaştı. Karşıyaka yarın galibiyeti bulunmayan İzmir DSİ'ye konuk olacak; İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda hafta içinde evinde VakıfBank'ı 3-0 yenerek 4 müsabakada 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka yarın galibiyeti bulunmayan İzmir DSİ'nin misafiri olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta saat 14.00'te Aydın BŞB-İBB Spor, Akhisar Bld-Fenerbahçe, Bergama Bld-Bahçelievler Bld, 14.30'da Vakıfbank-Altınordu, 15.00'te Denizli BŞB-Bodrum Bld maçları oynanacak.
Kaynak: DHA
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