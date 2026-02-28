VakıfBank, Nilüfer'i 3-0 Geçti

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Adem Türkmen
Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Orvosova)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazute, Berka Buse Özden, Boskovic, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Malual)
Setler: 24-26, 16-25, 11-25
Süre: 71 dakika (29, 22, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
