Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde 15. Şampiyonluğunu Kazandı

19.04.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Sultanlar Ligi şampiyonu oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

Ligde 15. şampiyonluğunu kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Guidetti ile ligde 9, toplamda 31. şampiyonluk

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992VakıfBank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018VakıfBank
2018-2019VakıfBank
2019-2020Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021VakıfBank
2021-2022VakıfBank
2022-2023Fenerbahçe Opet
2023-2024Fenerbahçe Opet
2024-2025VakıfBank
2025-2026VakıfBank

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Tüm şehir hazır Erzurumspor Süper Lig’e çıkmak için saatleri sayıyor Tüm şehir hazır! Erzurumspor Süper Lig'e çıkmak için saatleri sayıyor
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı Bu paylaşımı bakın kim yapmış Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı

22:30
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
22:02
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
21:52
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
21:39
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
21:00
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 22:43:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.