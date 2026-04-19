VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde 15. Şampiyonluğunu Kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

Ligde 15. şampiyonluğunu kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Guidetti ile ligde 9, toplamda 31. şampiyonluk

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

Şampiyonlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Eczacıbaşı 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Emlak Bankası 1990-1991 Emlak Bankası 1991-1992 VakıfBank 1992-1993 Güneş Sigorta 1993-1994 Eczacıbaşı 1994-1995 Eczacıbaşı 1995-1996 Emlak Bankası 1996-1997 VakıfBank 1997-1998 VakıfBank 1998-1999 Eczacıbaşı 1999-2000 Eczacıbaşı 2000-2001 Eczacıbaşı 2001-2002 Eczacıbaşı 2002-2003 Eczacıbaşı 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006 Eczacıbaşı 2006-2007 Eczacıbaşı 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 VakıfBank 2013-2014 VakıfBank 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 2015-2016 VakıfBank 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 VakıfBank 2018-2019 VakıfBank 2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi 2020-2021 VakıfBank 2021-2022 VakıfBank 2022-2023 Fenerbahçe Opet 2023-2024 Fenerbahçe Opet 2024-2025 VakıfBank 2025-2026 VakıfBank

Kaynak: AA