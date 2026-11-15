VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 77 dakikada 3-0 mağlup etti

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 77 dakikada 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki maç 25-15, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 77 dakikada tamamlandı.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim
VakıfBank: Cazaute, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Ivanovic, Aylin Uysalcan, Naz Akyol, Maglio)
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Anthouli, Kalandadze, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Gamboa)
Setler: 25-15, 25-19, 25-17
Süre: 77 dakika (24, 27, 26)
Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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