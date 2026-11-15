VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 77 dakikada 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 77 dakikada 3-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, sahasında Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki maç 25-15, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 77 dakikada tamamlandı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

VakıfBank: Cazaute, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Ivanovic, Aylin Uysalcan, Naz Akyol, Maglio)

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Anthouli, Kalandadze, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Defne Başyolcu, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Gamboa)

Setler: 25-15, 25-19, 25-17

Süre: 77 dakika (24, 27, 26)

Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Vakıflar BankasıVoleybolVodafoneSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
Fırat Nehri’nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti 14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
16:08
Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu Fiyatları görenler şokta
Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
15:58
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu Bu kez bakın ne yaptı
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı
15:55
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın
Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
15:29
Kahramanmaraş’ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
Kahramanmaraş'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
14:50
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 16:31:38. #.0.3#
SON DAKİKA: VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 77 dakikada 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android