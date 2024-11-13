VakıfBank\'tan Dominant Zafer

Spor

SALON: Dragao Arena

HAKEMLER: Jörg Kellenberger, Gyula Tillmann

FC PORTO: Brianna Folashade, Rohr, Durao, Swanson, Mariano Vieira, Pinto, Mercado Chavez, Resende (L), Coelho, Hoogers, Monteiro

VAKIFBANK: Frantti, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Van Ryk, Sıla Çalışkan, Yuan, Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Markova

SETLER: 13-25, 16-25, 13-25

SÜRE: 62 dakika (20', 21', 21')

VakıfBank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi FC Porto'yu 25-13, 25-16 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. İkide iki yaparak yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank, gruptaki üçüncü maçında 28 Kasım'da sahasında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımını konuk edecek.