VakıfBank'tan Görme Engellilere Voleybol Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

VakıfBank'tan Görme Engellilere Voleybol Deneyimi

VakıfBank\'tan Görme Engellilere Voleybol Deneyimi

VakıfBank, görme engelli 10 sporsevere özel voleybol deneyimi sunarak sosyal sorumluluk projeleriyle fark yarattı.

08.11.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAHA içindeki başarılarının yanı sıra saha dışında da önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren VakıfBank Spor Kulübü, "Herkes için voleybol" yaklaşımıyla dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir çalışmanın daha altına imza attı. Sarı-siyahlılar, BlindLook Türkiye iş birliğiyle 6 Kasım'da görme engelli 10 sporsevere gün boyu voleybol deneyimi yaşattı. VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından ağırlanan misafirler, müzeyi gezip kupalara dokunarak tanıdıktan sonra ana salona geçerek fileye, topa, sahaya dokunarak tecrübe ettiler. Burada Banu Can Schürmann, Giovannni Guidetti, kaptan Zehra Güneş, Cansu Özbay ve yardımcı antrenörlerle bir araya gelen misafirler, ardından kendilerine ayrılan tribünde CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Calcit Kamnik maçını takip etti. Kulaklıklar aracılığı ile kendilerine betimlemeli olarak maç anlatılan görme engelli sporseverler, unutulmaz bir voleybol deneyimi yaşadı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank'tan Görme Engellilere Voleybol Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
20:40 Kamuoyunda, ’’9. Yargı Paketi’ olarak bilinen, ’’Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kamuoyunda, ''9. Yargı Paketi' olarak bilinen, ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
20:19 Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin Salim Güran mahkemede öfkeden deliye döndü: Sen neyin peşindesin
20:18 Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek Evlenen kadınlar kendi soyadlarını kullanabilecek
19:47 “Bitirmiyor muyuz“ sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz "Bitirmiyor muyuz?" sorusuna mahkeme başkanından olay yanıt: Allah ne verdiyse gidiyoruz
19:45 Biden’dan Seçim Sonrası Mesaj Biden'dan Seçim Sonrası Mesaj
19:45 Çanakkale’de suya yüzde 50 zam Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 15:31:03. #1.12#
SON DAKİKA: VakıfBank'tan Görme Engellilere Voleybol Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.