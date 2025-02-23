Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Kaya
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)
VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk ( Ayça Aykaç, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Frantti)
Setler: 26-28, 23-25, 25-18, 18-25
Süre: 103 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, THY'yi 3-1 Yenerek Galip Geldi - Son Dakika
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