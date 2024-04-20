Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Çeyrek maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldiği ve seri penaltı atışları sonucunda Avrupa'ya veda ettiği mücadelenin yankıları sürüyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, kariyerinde her iki takımda da forma giymiş olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli ekibin hocası İsmail Kartal'a sert bir eleştiride bulundu. Valbuena, "Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenmesindeki etken neydi?" sorusuna "Kesinlikle şunu söylemeliyim ki teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri konusunda gözle görülür bir şekilde hata yaptı. Hocanın, özellikle maçın kritik anlarında yaptığı bu değişiklikler takımı fazlasıyla etkiledi ve Fenerbahçe'nin maça dair etkinliğini azalttı. Bu anlamda, İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler gerçekten çok kötüydü. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de maçı kaybetmesindeki en büyük etken oldu diyebilirim" yanıtını verdi.
2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertlilerdeki 2 yılının ardından Olympiacos'un yolunu tutmuştu. Yunan ekibinde 4 sene geçiren tecrübeli futbolcu, sezon başında Kıbrıs temsilcisi Apollon Limassol'a transfer olmuştu. Valbuena, Sarı-Lacivertli ekipte geçirdiği 2 sezonda toplam 71 resmi müsabakaya çıkmıştı. Olympiacos'ta ise 150 maçta forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Valbuena'dan İsmail Kartal'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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