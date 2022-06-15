Valdas Ivanauskas: "Takımımız iyi bir mücadele gösterdi" - Son Dakika
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Valdas Ivanauskas: "Takımımız iyi bir mücadele gösterdi"

15.06.2022 21:37
Valdas Ivanauskas: "Takımımız iyi bir mücadele gösterdi"

Türkiye'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, maça saatler kala Türkiye'ye ulaştıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye olan seyahatimizle ilgili tüm detayları anlatsam korkunç bir tecrübe olduğunun farkına varacaksınız.

Türkiye'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, maça saatler kala Türkiye'ye ulaştıklarını ifade ederek, "Türkiye'ye olan seyahatimizle ilgili tüm detayları anlatsam korkunç bir tecrübe olduğunun farkına varacaksınız. Buna rağmen takımımız iyi bir mücadele gösterdi" şeklinde konuştu.

UEFA Uluslar C Ligi maçında Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Litvanya'nın Tekqnik Direktörü Valdas Ivanauskas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Galibiyet için Türkiye'yi tebrik ettiğini söyleyen Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, "Türkiye'nin iyi bir takımı var. Teknik Direktörünüzü kıskanıyorum, elinde önemli bir potansiyel var. Galibiyet için içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye'ye olan seyahatimizle ilgili tüm detayları anlatsam korkunç bir tecrübe olduğunun farkına varacaksınız. Buna rağmen takımımız iyi bir mücadele gösterdi. Maça saatler kala buraya ulaştık ve maça çıkmak zorunda kaldık. Buna rağmen takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

Maçın beklediklerqi gibi çok zor geçtiğini söyleyen Ivanauskas, "Türkiye, güçlü bir takım. Genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduk. İyi savunma yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Maç içinde bunu yapmaya çalıştık. Türkiye, başka bir serinin takımı. Elimizden geleni yaptık ve buradan bu sonuçla ayrılıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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Valdas Ivanauskas: 'Takımımız iyi bir mücadele gösterdi' Valdas Ivanauskas: 'Takımımız iyi bir mücadele gösterdi' Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi Türkiye Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0 yendi
Kaynak: İHA

Litvanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valdas Ivanauskas: 'Takımımız iyi bir mücadele gösterdi' - Son Dakika

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