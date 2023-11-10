 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Valencia maçının kadrosuna alınmayacak! Arda Güler yeniden mi sakatlandı? - Son Dakika

Valencia maçının kadrosuna alınmayacak! Arda Güler yeniden mi sakatlandı?

10.11.2023 00:44  - Güncelleme: 00:49

Real Madrid'in son 2 maçında kadroya dahil olan ve sahaya çıkmak için şans bekleyen Arda Güler'in, Valencia maçının kadrosuna dahil edilmeyeceği ve tekrardan sakatlandığı iddia ediliyor.

İspanyol devi Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda Güler'in ağrılarının tam olarak geçmediği ve cumartesi günü oynanacak Valencia maçının kadrosunda yer almayacağı iddia edildi.

ANTRENMANA KATILMADI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadı.

KADROYA ALINMASI BEKLENMİYOR

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tam olarak iyileşmediği ve Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de vurgulandı. Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı öne sürüldü.

Valencia maçının kadrosuna alınmayan Arda Güler yeniden mi sakatlandı?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valencia maçının kadrosuna alınmayacak! Arda Güler yeniden mi sakatlandı? - Son Dakika


Son Dakika
01:43 Puan alamadık! Avrupa'daki temsilcilerimizden tatsız hafta
01:14 Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı
00:52 Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu
00:44 Valencia maçının kadrosuna alınmayacak! Arda Güler yeniden mi sakatlandı?
00:21 CHP'li vekiller Yargıtay'ın AYM hamlesine tepki olarak TBMM'de eylem başlattı
23:26 Dilan Polat iddiası ilçeyi karıştırdı! Haberi duyan yüzlerce kişi kuyumcu dükkanına geldi
23:07 İsrail askerleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 18 Filistinliyi öldürdüler
22:40 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu
22:23 Ankara Emniyet Müdürlüğü, yaptığı 15 Temmuz paylaşımını bir süre sonra kaldırdı
22:25 İslami Cihad Hareketi, İsrailli 2 rehineyi serbest bırakmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 02:14:59. #1.12#
SON DAKİKA: Valencia maçının kadrosuna alınmayacak! Arda Güler yeniden mi sakatlandı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement