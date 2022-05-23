Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı - Son Dakika
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Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı

23.05.2022 19:04
Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni bünyesinde spor malzemesi dağıtımına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni bünyesinde spor malzemesi dağıtımına katıldı.

Türkiye'nin 81 ilindeki özel eğitim okullarına yönelik yapılan spor malzemesi desteği bünyesinde Hakkari'de de malzeme dağıtımı yapıldı. Engellilere yönelik yapılan palyaço gösterisinin ardında konuşan Vali İdris Akbıyık; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtımı Töreni çerçevesinde malzeme geldiğini belirterek, "Hakkari'de özel çocuklarımız, engellilerimiz bizim içi çok önemli ve her zaman onların yanındayız. Cumhurbaşkanımızın 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreninden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtım törenine Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, sporcular, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - HAKKARİ

Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı
Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı
Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı
Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı

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Kaynak: İHA

gençlik, Türkiye, Hakkari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Akbıyık'tan özel eğitimli okullara spor malzemesi dağıtımı - Son Dakika


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