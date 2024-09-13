Vali Aksoy, Sümeyye Boyacı\'yı Ağırladı

Spor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında mücadele eden milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfında 4'üncü, 50 metre kelebek S5 sınıfında ise 7'nci olan Boyacı 4'üncü olan Boyacı'yı makamında ağırladı.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye'yi tebrik eden Aksoy, başarılı sporcuya gelecekteki yarışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Boyacı'nın antrenörü Mehmet Bayrak, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özkan Çınar da hazır bulundu.