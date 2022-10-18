Vali Atay şampiyonu ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Para Halter Avrupa Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Kaan Aktürk'ü makamında ağırladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Para Halter Avrupa Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Muhammet Kaan Aktürk'ü makamında ağırladı. Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Para Halter Avrupa Açık Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Muhammet Kaan Aktürk, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve beraberindeki heyet ile birlikte, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Atay, genç sporcuya azmi ve başarı için tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

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