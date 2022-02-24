Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı - Son Dakika
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Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı

24.02.2022 19:16
Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil eden ve milli takıma seçilmeye hak kazanan sporcular ile bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Manisa'yı başarıyla temsil eden ve milli takıma seçilmeye hak kazanan sporcular ile bir araya geldi.

Sporcular, antrenörler ve veliler ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz'e Ocak ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında Manisa'yı küçüklerde 42, yıldızlarda 13 sporcu olmak üzere toplam 55 sporcunun başarı ile temsil ettiği bilgisi verildi. Ayrıca Manisa'dan 2 sporcunun Türkiye şampiyonu olduğu belirtilirken, 6 sporcunun milli takım havuzuna girmeye hak kazandığı ifade edildi.

Ziyarette Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Olcay Ak Nalbant, Manisa satrancına katkıda bulunacak organizasyonlar yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Vali Yaşar Karadeniz'i Tıp Bayramı sebebiyle 19-20 Mart tarihlerinde düzenleyecek oldukları satranç etkinliğine davet etti.

Satranç alanında yapılan başarılı faaliyetler sebebiyle teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, "Satranç denince benim aklıma gelen kelime strateji. Bu da aslında bütün faaliyetlerin, yaptığımız işlerin hangi alanda olursa olsun bel kemiğidir. Bana göre o alanda göstereceğiniz başarı sizlerin başka alanlarda da başarılı olacağınızın göstergesidir, ölçüsüdür" diye konuştu.

Vali Karadeniz'in sporculara hediye vermesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona eren programa, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Olcay Ak Nalbant, Türkiye Satranç Federasyonu Manisa Satranç İl Temsilcisi Mehmet Albayrak, 9 Yaş Kızlar Türkiye Şampiyonu Elif Deniz, 18 Yaş kızlar Türkiye Şampiyonu Ceren Süral, 18 Yaş Genel Türkiye Üçüncüsü Bora Çilek, 8 Yaş Kızlar Türkiye Beşincisi Hatice Candan, 11 Yaş Genel Türkiye Sekizincisi ihsan Batın Beşkardeşler, Antrenör Can Filiz ve öğrenci velileri katıldı. - MANİSA

Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı

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Karadeniz, Türkiye, Manisa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Karadeniz, milli takıma seçilen satranç sporcularını ağırladı - Son Dakika


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