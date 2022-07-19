Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı - Son Dakika
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Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı

19.07.2022 16:03

- Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı Protokol üyeleri formaları giydi, sahada ter döktü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın aralarında bulunduğu protokol üyeleri, futbol turnuvasına katıldı.

- Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı

Protokol üyeleri formaları giydi, sahada ter döktü

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın aralarında bulunduğu protokol üyeleri, futbol turnuvasına katıldı. Heyecanlı geçen dostluk maçı, renkli görüntülere sahne oldu.

Kartepe Kupası ve 50 Yaş Üstü Futbol Turnuvası Şöhretler Karşılaşması Derbent Stadı'nda yapıldı. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra'nın organize ettiği spor buluşmasına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe protokolü ve sporseverler katıldı.

"Spora tutkusu olan herkese destek olmaya çalışıyoruz"

Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Başkan Büyükakın, "Buraya gelme sebebimiz çocuklarımızla ve gençlerimizle bir kez daha buluşma arzumuzdu. Bizim için en büyük mutluluk gençlerin sporla buluşmasıdır. Sonuna kadar çocuklarımızın, gençlerimizin ve her branştan amatör takımlarımızın arkasındayız. Spora tutkusu olan herkese destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Burada da dostluk kazanacak" dedi.

Büyükakın'ın penaltı golü skoru 2-0'a taşıdı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Başkan Büyükakın'ın yer aldığı takım, maçın ilk yarısına hızlı başlayarak Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Başa baş geçen karşılaşmada ceza sahasında düşürülen Başkan Büyükakın'ın attığı penaltı golü skoru 2-0'a taşıdı. Müsabaka bu skorla tamamlanırken, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Başkan Büyükakın'a günün anısına teşekkür plaketi verdi.

"Çocuklarımızla, gençlerimizle bir ve beraber olduk"

Turnuvanın renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Kocaman, "Valimiz Seddar Yavuz ve Tahir Başkanımız bizlere eşlik etti. Çocuklarımızla, gençlerimizle bir ve beraber olduk. Devletimizin ve belediyelerimizin tüm kurumlarıyla onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdik. Tahir Başkanımızın spora ve gençliğe nasıl aşkla çalıştığını çok yakından biliyorum. Tahir Başkanımızla birlikte Kartepe gençliğine çok daha güzel hizmetleri yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı - Son Dakika

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