Vali Pehlivan, özel sporculara madalya ve başarı belgesi verdi - Son Dakika
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Vali Pehlivan, özel sporculara madalya ve başarı belgesi verdi

30.05.2022 16:12
Vali Pehlivan, özel sporculara madalya ve başarı belgesi verdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde, "Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği" müsabakalarında başarı elde eden özel sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde, "Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Birinciliği" müsabakalarında başarı elde eden özel sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.

34 ilden 516 özel sporcunun katılım sağladığı müsabakalar kapsamında özel sporcuların atletizm yarışmasını izleyen Pehlivan, özel sporculara yönelik olarak düzenlenen bu spor organizasyonunun ziyadesiyle anlamlı olduğunu belirterek, özel bireylerin her geçen gün daha aktif bir şekilde sosyal hayata katılması yönündeki çaba ve çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Müsabakalarda dereceye gören sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim eden Pehlivan, sporcularla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN

Vali Pehlivan, özel sporculara madalya ve başarı belgesi verdi
Vali Pehlivan, özel sporculara madalya ve başarı belgesi verdi

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Vali Pehlivan, spor tesislerinde incelemelerde bulundu Vali Pehlivan, spor tesislerinde incelemelerde bulundu
Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Nevin Yanıt, Atletizm, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Pehlivan, özel sporculara madalya ve başarı belgesi verdi - Son Dakika


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