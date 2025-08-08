Vali Ustaoğlu\'ndan Gençlere Spor ve Kişisel Gelişim Mesajı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaza Hareketli Giriyoruz" projesi kapsamında düzenlenen GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve GSB Gençlik Yaz Kulüplerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, GSB Spor Okulları sporcuları ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın Yaz Okulu kapsamında antrenman yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, "Spor, bedenimizi, ruhumuzu ve sosyal becerilerimizi geliştirir. Birlikte çalışmak, hedefler koymak ve zorlukları aşmak, hayatın her alanında bizlere fayda sağlar. Bu projeler, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için büyük bir fırsat. Donanımlı spor alanlarında kendinizi geliştirerek ulusal ve uluslararası başarılar elde etme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda Gençlik Merkezlerimizde yürütülen faaliyetler sayesinde; kültürel, sanatsal ve sosyal becerilerinizi geliştirebilir, çok yönlü bir şekilde kendinizi geleceğe hazırlayabilirsiniz. Her birinizin sağlıklı, donanımlı ve başarılı bir geleceğe adım atması için sayısız imkan mevcut. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp projelerin gençlerin gelişimine sağladığı katkılara değinerek, "GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve GSB Gençlik Yaz Kulüpleri, gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla; eğitim, sanat, spor ve teknoloji gibi alanlarda birbirinden farklı ve zengin içeriklere sahip etkinlikler sunuyor. Eğitimler, il genelindeki tüm spor tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde, alanında uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. GSB Spor Okulları kapsamında 36 farklı branşta verilen eğitimler, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, sporla iç içe, sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmalarına da imkan tanıyor. Gençlik Merkezlerimizde yürütülen çeşitli atölyeler, kamplar, gönüllülük faaliyetleri ve kültürel etkinlikler ile gençlerimizin sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yaz Okulu kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerler eğitimi programları, sportif faaliyetler ve sosyal-kültürel etkinlikler, gençlerimizin kişisel gelişimlerini destekleyip toplumsal sorumluluk bilincini artırıyor. Bu projeler sayesinde gençlerimiz hem sporla tanışıyor hem de hayatlarına yön verecek beceriler kazanıyor. Her geçen yıl daha fazla gencimizin bu projelerden yararlanarak kişisel gelişimini sürdürmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü biliyoruz ki yarınlar, gençlerimizin ellerinde şekillenecek" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR