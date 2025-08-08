Vali Ustaoğlu'ndan Gençlere Spor ve Kişisel Gelişim Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vali Ustaoğlu'ndan Gençlere Spor ve Kişisel Gelişim Mesajı

Vali Ustaoğlu\'ndan Gençlere Spor ve Kişisel Gelişim Mesajı
08.08.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 'Yaza Hareketli Giriyoruz' projeleriyle gençlerin spor ve sosyal becerileri destekleniyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaza Hareketli Giriyoruz" projesi kapsamında düzenlenen GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve GSB Gençlik Yaz Kulüplerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, GSB Spor Okulları sporcuları ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın Yaz Okulu kapsamında antrenman yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, "Spor, bedenimizi, ruhumuzu ve sosyal becerilerimizi geliştirir. Birlikte çalışmak, hedefler koymak ve zorlukları aşmak, hayatın her alanında bizlere fayda sağlar. Bu projeler, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için büyük bir fırsat. Donanımlı spor alanlarında kendinizi geliştirerek ulusal ve uluslararası başarılar elde etme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda Gençlik Merkezlerimizde yürütülen faaliyetler sayesinde; kültürel, sanatsal ve sosyal becerilerinizi geliştirebilir, çok yönlü bir şekilde kendinizi geleceğe hazırlayabilirsiniz. Her birinizin sağlıklı, donanımlı ve başarılı bir geleceğe adım atması için sayısız imkan mevcut. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip hedeflerinize ulaşmanızı temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp projelerin gençlerin gelişimine sağladığı katkılara değinerek, "GSB Spor Okulları, GSB Engelsiz Spor Okulları ve GSB Gençlik Yaz Kulüpleri, gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla; eğitim, sanat, spor ve teknoloji gibi alanlarda birbirinden farklı ve zengin içeriklere sahip etkinlikler sunuyor. Eğitimler, il genelindeki tüm spor tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde, alanında uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. GSB Spor Okulları kapsamında 36 farklı branşta verilen eğitimler, gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken, sporla iç içe, sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmalarına da imkan tanıyor. Gençlik Merkezlerimizde yürütülen çeşitli atölyeler, kamplar, gönüllülük faaliyetleri ve kültürel etkinlikler ile gençlerimizin sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yaz Okulu kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı değerler eğitimi programları, sportif faaliyetler ve sosyal-kültürel etkinlikler, gençlerimizin kişisel gelişimlerini destekleyip toplumsal sorumluluk bilincini artırıyor. Bu projeler sayesinde gençlerimiz hem sporla tanışıyor hem de hayatlarına yön verecek beceriler kazanıyor. Her geçen yıl daha fazla gencimizin bu projelerden yararlanarak kişisel gelişimini sürdürmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Çünkü biliyoruz ki yarınlar, gençlerimizin ellerinde şekillenecek" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İsmail Ustaoğlu, Yerel Haberler, Gençlik, Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Ustaoğlu'ndan Gençlere Spor ve Kişisel Gelişim Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:13:01. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Ustaoğlu'ndan Gençlere Spor ve Kişisel Gelişim Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.