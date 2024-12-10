Valverde: Fenerbahçe'ye Karşı Kazanmak İçin Hazırız

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Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, uzun yolculuklar yapmaya alışkın olduklarını belirterek, "Ligde Villarreal maçı geç bitti ama bu geçen haftada kaldı. Bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Yarın en iyisini yapacağız." dedi.

Kısa zamanda çok maç oynadıklarını aktaran 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin Dzeko, Maximin gibi önemli futbolcuları var. Geniş bir kadroya sahipler. Kendi liglerinde de güçlü bir takım. Avrupa Ligi'nde bütün takımlar çok güçlü." diye konuştu.

Üst üste aldıkları galibiyetlerle öz güven kazandıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Oynamaya devam etmelisiniz. Zor olan kazandıktan sonra yeniden kazanmaya devam etmek. Yarın kazanmak için her şeyi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu aktaran Valverde, şunları kaydetti:

"Jose Mourinho gibi dünya çapında bir hocaya sahipler. Real Madrid'de iken Barcelona'ya yaptıkları halen aklımda. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne de kalabilirlerdi. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Taraftarın da baskısı olacak. Yarın çok dikkatli olmamız gerekiyor."

"Derbileri küçük detaylar belirler"

Süper Lig'de hafta sonu oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin çok güçlü bir maç olduğunu aktaran Valverde, "Derbiler böyledir. Derbileri küçük detaylar belirler. Fenerbahçe'nin maçta çok pozisyonu oldu. Kazanacak pozisyonları da buldular. Karşılaşmada çok da güçlü bir atmosfer vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ernesto Valverde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya rakip olduğu maçlarda iyi sonuçlar almadığını da sözlerine ekledi.

Dani Vivian: "En-Nesyri ile Dzeko'ya boş alan bırakmamamız lazım"

Athletic Bilbaolu futbolcu Dani Vivian, yarın Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ile Edin Dzeko'ya boş alan bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Takım olarak hazır olduklarını belirten Vivian, "Ağır bir yolculuk oldu. Takım olarak yarın en iyi performansımızı göstereceğiz. Çok önemli oyuncularımız var. Geniş bir kadromuz var. Herkes iyi hissediyor. Yarın herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı. Takım olarak en iyi performansımızı gösteriyoruz. Atak yapıyoruz, savunma yapıyoruz, galibiyetler alıyoruz. Oyuncular olarak bunun bilincinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Fenerbahçeli golcü oyuncu Youssef En-Nesyri ile La Liga'da daha önce karşılaştığını hatırlatılan 25 yaşındaki savunmacı, "En-Nesyri'yi iyi tanıyorum. Ona karşı birçok kez oynadım. Ona alan bırakmamamız lazım. Dzeko da var. Fenerbahçe'nin iyi forvetleri var. Boş alan bırakmamak lazım." şeklinde görüş bildirdi.

2024 yılının kendileri için çok özel bir yıl olduğunu aktaran Dani Vivian, "Çok iyi hissediyoruz. İyi çalışmalıyız, tadını çıkarmalıyız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. 2025 de yine aynı şekilde iyi sonuçlar getirecektir." ifadelerini kullandı.

Rakiplerin Athletic Bilbao'yu güçlü bir takım olarak görmesinin kendilerini motive ettiğinin altını çizen Vivian, "Fenerbahçe de güçlü bir takım. Yarın kazanmak için oynayacağız. Maçlara adım adım bakıyoruz. Yarınki maça konsantreyiz. Direkt olarak kaçıncı olacağımızı bilmek zor. En önemli hedefimiz biraz daha puan toplayıp ilk sekize girmek. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.