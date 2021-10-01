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Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce - Son Dakika

Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce

01.10.2021 11:05

Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt, Marsilya maçı sırasında sürekli didiştiği Matteo Guendzouzi hakkında gündem olacak bir paylaşım yaptı. Hollandalı futbolcu penaltı pozisyonunda yere düşen oyuncu için "VAR ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. O peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek cüce" göndermesi yaptı.

Cim-Bom'un Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt Marsilya Guendouzi'ye tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı sözler gündemi salladı.

Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalıya olay gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce

"PERUĞUNU ÇIKARMAM GEREK"

Van Aanholt maçın ardından yaptığı paylaşımda penaltı iptalinin yaşandığı pozisyonun ardından maç tartışma yaşadığı Matteo Guendouzi'ye yönelik paylaşımda bulundu. Van Aanholt paylaşımında Guendouzi'ye yönelik, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çeneni kapat cüce. Kafanın rahatlaması için o peruğu kafandan çıkarmam gerek" ifadelerini kullandı.

Van Aanholt'tan saha içinde tartıştığı Marsilyalıya olay gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce

Marsilya, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce - Son Dakika
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