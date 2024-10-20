Van Bronckhorst: Golleri artırmalıyız - Son Dakika
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Van Bronckhorst: Golleri artırmalıyız

Van Bronckhorst: Golleri artırmalıyız

Beşiktaş, Konyaspor'u yenerken Van Bronckhorst, fırsatları gole çevirme ihtiyacını vurguladı.

20.10.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yakaladıkları fırsatları gole çevirme konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Maçın ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik, çok fırsat bulduk. Skordan memnunum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok fazla gol fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktaran Van Bronckhorst, "En büyük sorun yarattığımız tehlikeleri kaleye şuta çevirememek. Bu fırsatların kaleyi bulması, geliştirilmesi gereken bir konu. İkinci yarıda çok fazla fırsat bulduk. Kaleyi bulan bir şut tabii ki sayı olarak az ancak gol tehlikesi oluşturmamız lazım. Final paslarını daha iyi yapmalıyız. Son pas ve bitirici vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Bu kadar fırsat bulduğumuz maçlarda 2 golden daha fazla atmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Semih'in performansından memnunum"

Giovanni van Bronckhorst, 7 maç sonra ilk 11'de görev verdiği Semih Kılıçsoy'un iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Milli futbolcuyla sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Semih'in performansından memnunum. Milli takım dönüşünde iyi iletişimimiz oldu. Gelişimi için sürekli konuşuyoruz. Birkaç haftadır memnunum. Penaltıyı yaptırdı. Oyun, onun çıkmasını gerektirdi. İyi oynadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Van Bronckhorst, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile yapacakları mücadelede forma giyemeyeceğini kaydetti.

"Şampiyonluk konuşmak için henüz erken"

Van Bronckhorst, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtlayarak sözlerini tamamladı:

"Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor. Nisan ve mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Geçen sezona kıyasla büyük bir adım attık. Bu sezon attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bizler de bu mücadelenin ve şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Golleri artırmalıyız - Son Dakika

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