Van Bronckhorst\'tan Tepki: Islıklama Olmasın

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- Giovanni van Bronckhorst: "En iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst:

Oyuncularımızın neden ıslıklandığını anlayamıyorum"

"Umarım bu ıslıklanma konusu son kez olur"

"Ajax maçına göre daha iyiydik"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt karşısında iyi bir performans ortaya koymalarına rağmen skor elde edemediklerini söyleyerek, "Frankfurt'tan çok daha fazla fırsat oluşturduk. Belki de en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Statta en iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı analiz edeceklerini dile getirerek sözlerine başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "İyi bir Beşiktaş izlediğinizi düşünüyorum. Belki de en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Frankfurt'tan çok daha fazla fırsat oluşturduk. Skor olumlu olmadı sadece. Statta en iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin" şeklinde konuştu.

"Ajax maçına göre daha iyiydik"

Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 4-0 kaybettikleri Ajax maçına göre Frankfurt karşısında daha iyi oynadıklarını belirterek, "Futbolda en önemli istatistik skor. Ajax maçına göre daha iyiydik. Daha agresif ve tempolu oynadık. Güçlü bir Alman takımıyla bizim aramızda o farkı çok göremediğimiz bir fark oldu ama Avrupa'da bazen maçlar böyle oluyor. Takımımızın oyunu iyiydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Skor da almamız lazım. Biz, Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Pazar günü önemli bir lig maçı oynayacağız. Sonra milli araya girip, daha sonra Lyon maçı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu ıslıklanma konusu son kez olur"

Siyah-beyazlı taraftarların Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'yi ıslıklamasını da eleştiren 49 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularımızın neden ıslıklandığını anlayamıyorum. Mücadele olmadığında belki anlayabilirim ama bugün Ersin Destanoğlu ve Muçi'yi ıslıkladı taraftarlarımız. Bu durum oyuncuları zihnen etkileyecek. Herkesin her şeyini verdiği bir maçtı. Beşiktaş'ta başarılı olmak istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Mental olarak bu konunun etkisi büyük olacak. Taraftarımızın yüzde 100 destek göstermesi gerekiyor. İyi oynamadığımız zamanlarda eleştiriler olacaktır ama bugün iki oyuncumuz özelinde ıslıklanma oldu. Taraftarımızın benim ve oyuncuların arkasında olması lazım. Kötü oyun olursa beni ıslıklayabilirler ama bugün mental olarak oyuncularımız için zor durum oluşturdu. Geçen sezonun zor bir sezon olduğunu biliyorum ama bu sene iyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunun için de taraftarımıza ihtiyacımız var. Bugün onlara iyi skor veremedik ama iyi maç izlettik. Taraftarımızı seviyorum, bize itici güç oluyorlar ama her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil. Umarım bu ıslıklanma konusu son kez olur, bir daha tekrarlanmaz" açıklamasında bulundu.