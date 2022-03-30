Van Büyükşehir Belediye Kadın Futbol Takımı ilk maçında galip geldi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi O Grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

2022 sezonu Kadınlar Futbol liginde 3. Lig mücadeleleri devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadınlar Futbol Takımı, ilk maçında İŞGEM Semt Sahasında Van Gücü Spor Kulübünü ağırladı. Teknik Direktör Ayhan Emre Öztürkçü sorumluluğunda sahaya çıkan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, maçın henüz ilk dakikalarında Aycan Arda'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı süresince kontrollü bir oyun sergileyen Van Büyükşehir Belediyesi, yine Aycan'ın attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının ilk düdüğüyle daha rahat bir oyun sergileyen kırmızı siyahlılar, gol perdesini aralayan Aycan'ın art arda bulduğu gollerle skoru 5-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu.

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sezonun 2. maçında 2 Nisan Cumartesi günü Vanspor Kadın Futbol Kulübüyle karşılaşacak. İŞGEM Semt Sahasında oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. - VAN