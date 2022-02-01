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Van Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı bölge şampiyonasında - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı bölge şampiyonasında

01.02.2022 09:37
Van Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı bölge şampiyonasında

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, Van'da katıldığı yarışmada birinci gelerek Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, Van'da katıldığı yarışmada birinci gelerek Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bünyesinde barındırdığı farklı spor dallarıyla birçok sportif başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kızlar basketbol takımıyla da kendi klasmanında il şampiyonu oldu. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda 4 takımın yer aldığı U16 Kızlar Basketbol Şampiyonasında rakiplerini farklı skorlarla geride bırakan kırmızı-siyahlılar, birincilik kupasının sahibi oldu.

22-26 Şubat tarihlerinde Elazığ'daki bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan kızlar basketbol takımı, Türkiye şampiyonasına da gitmeyi hedefliyor. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı bölge şampiyonasında

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Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Elazığ, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı bölge şampiyonasında - Son Dakika Spor


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