Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor

16.04.2022 17:46
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, sezonun dördüncü maçında İkinisan Şengençler Kadın futbol takımını 9-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig O grubunda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, sezonun dördüncü maçında İkinisan Şengençler Kadın futbol takımını 9-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Liginde mücadeleler devam ediyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Futbol takımı, sezonun 4. maçında İŞGEM Semt Sahasında İkinisan Şengençler Kadın Futbol takımını konuk etti. Maça yarı rotasyonlu kadrosuyla çıkan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı oldukça rahat başladığı mücadelenin henüz 4. saniyesinde Aycan Arda'nın ceza sahası dışından mükemmel şutuyla 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını sürdüren kırmızı siyahlılar, 12. dakika da Berfin Demirel'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Daha sonra 23, 34 ve 42. dakikalarda golcü Aycan'ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapatan Büyükşehir Belediyesi, ikinci yarıda da ataklarını sürdürdü. Üst üste bulduğu pozisyonlarda Şengençler kalecisi Nur İbrik'e takılan kırmızı siyahlılar da 68. dakika da Aycan skoru 6-0 yaptı. Oyunu tamamen rakip yarı sahasına yıkan Van Büyükşehir Belediyesinde 72. dakikada Berfin kendisinin ikinci takımının 7. golünü kaydetti. Maçın 83. dakikasında sol kanattan etkili olan Büyükşehir Belediyesinde Zeliha Dalga üç rakibinj çalımlayarak attığı golle skoru 8-0'a getirdi. Maçın 90. dakikasında ise skoru belirleyen gölü ceza sahası dışından sert şutuyla takım kaptanı Narin Keve belirledi.

Sahadan 9-0 ile ayrılan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı, puanını 12'ye çıkartarak bir maç eksiği ile liderliğini sürdürürken, 20 Nisan Çarşamba günü ilk haftanın ertelenen maçı olan İkinisan Şengençler Kadın Futbol takımı ile karşılaşacak. Maç saat 12.00 da İŞGEM Semt sahasında oynanacak. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor

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Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı namağlup liderliğini sürdürüyor - Son Dakika


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