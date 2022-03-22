Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor

22.03.2022 12:47
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İlk hafta karşılaşması ertelenen kadın futbol takımı, 2. hafta mücadelesini de bay geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi O Grubunda mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 19 Mart Cumartesi günü ilk karşılaşmasını İkinisan Şengençler Kadın Futbol Takımıyla yapması planlanan Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bu karşılaşmanın ileri tarihe ertelenmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İŞGEM Semt Sahasında teknik sorumlular Ayhan Emre Öztürkçü ve Narin Keve yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlıları akşam antrenmanda Kulüp Başkanı Fatih Sevinç ziyaret etti. Kadınların sporun her alanında yer alması gerektiğini belirten Başkan Fatih Sevinç, takıma ve hocalara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Motivasyon konuşmalarının ardından düz koşu, ısınma ve birebir mücadele ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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