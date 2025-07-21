Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Judo Kursu

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları kapsamında açtığı ücretsiz judo kursuyla öğrencilere Japon dövüş sanatını tanıtıyor. Kulüp, dünya şampiyonu Vanlı Judoka Işıl Sinem Aydın gibi nice sporcuların başarıya koşmasını hedefliyor.

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün ücretsiz yaz spor okulları devam ediyor. 9 farklı branşta bini aşkın öğrenciye yaz tatilinde spor yapma imkanı tanıyan Büyükşehir Belediye Spor, geçmişte farklı başarılara imza atan sporcularını öğrencilerine örnek gösteriyor. Bünyesinde yer alan judo branşıyla da 80 öğrenciyi Japon dövüş sanatını tanıtıyor. İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki spor salonlarında haftanın 4 günü uzman antrenörler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini sporla geçiriyor.

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün dünya şampiyonu Judokası Işıl Sinem Aydın'ın ışığında judo sporunu öğrenen çocuklar, kursların ardından yetenek taramasıyla kulüp bünyesinde lisans çıkartma imkanı da buluyor. - VAN