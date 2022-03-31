Van Büyükşehir Belediyesinin tekvandocusu il birincisi oldu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün tekvandocusu Ecrin Funda Aytürk, Yıldızlar Van Liginde il birincisi gelerek Türkiye yarı finaline katılmaya hak kazandı.

Bünyesinde birçok farklı spor dalına yer veren ve büyük başarılara imza atan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, tekvando da adından söz ettiriyor. Kulüp sporcusu Ecrin Funda Aytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen 41 kilo Yıldızlar Van Liginde 1. oldu. 6 sporcunun yer aldığı il şampiyonasında madalyanın sahibi olan Aytürk, 15 Nisan'da Kars'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonası yarı finalinde mücadele edecek.

Tekvando Van İl Temsilcisi ve kulüp hocası Murat Dayı, sporcusunun yoğun çalışması sonucu başarıya ulaştığını belirterek kendisini tebrik etti. - VAN