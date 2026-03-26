Van'da 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları Başladı
Van'da 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları Başladı

Van\'da 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları Başladı
26.03.2026 15:58
480 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları Van'da düzenleniyor.

Van'da düzenlenen 15 Yaş Altı Grekoromen Serbest Güreş Grup Müsabakaları, 480 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan grup müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan müsabakalara 34 ilden 480 sporcu katıldı.

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, ata sporu olan güreşin, milletin gücünü, azmini ve karakterini yansıtan önemli bir değer olduğunu söyledi.

Farklı kentlerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde spor alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Yapılan yatırımlar ve sağlanan desteklerle gençlerimizin spora yönelmesi teşvik edilmektedir. Bugün mindere çıkacak olan sizler, bu köklü mirasın gelecekteki temsilcilerisiniz. Mücadeleniz sadece kazanmak için değil, aynı zamanda centilmenlik, saygı ve disiplin içinde en iyi şekilde yarışmak için olacaktır."

Sporculara başarılar dileyen Tosun, "Bu organizasyon yalnızca bir müsabaka değil, aynı zamanda dostlukların kurulacağı ve tecrübelerin paylaşılacağı anlamlı bir buluşmadır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, müsabakaların sakatlıksız, adil ve centilmence geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Üç gün sürecek müsabakaları, ilçe milli eğitim müdürleri, sporcular ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Van'da 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'da 15 Yaş Altı Güreş Müsabakaları Başladı - Son Dakika
