Van\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Spor

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Edremit ilçe stadyumunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, gençlik merkezleri ve çeşitli kurumların açtığı sergiler gezildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin verdiği konser büyük ilgi gördü. Kutlamalar, halkoyunları ekiplerinin gösterisi ile çeşitli spor branşlarındaki gençlerin performans gösterileriyle devam etti.

Kutlama programı, gençlik merkezi konserinin ardından kentte çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara Vali Ozan Balcı tarafından ödüllerinin vermesiyle son buldu.

Kutlama Programına Vali Ozan Balcı'nın yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, kurum müdürleri, sporcular, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - VAN