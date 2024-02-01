Van\'da 23 yıldır boks antrenörlüğü yapan Ayhan Öz, yüzlerce sporcu yetiştirdi

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Van'da 23 yıldır boks antrenörlüğü yapan Ayhan Öz, sokakta çalışan çocukları spora kazandırmak amacıyla başladığı mesleğinde yüzlerce sporcu yetiştirdi, milli takıma 70 sporcu kazandırdı.

Van'dan okul okumak için Konya'ya giden ve 16 yaşındayken gönül verdiği boks sporuna başlayan Öz, birçok kez Türkiye şampiyonu oldu, milli forma altında çok sayıda uluslararası başarıya imza attı.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı boksu bırakmak zorunda kalan 54 yaşındaki Öz, 2000 yılında kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmeye karar vererek Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlüğe başladı.

Yaşadıkları maddi imkansızlıklar nedeniyle sokaklarda çalışmak zorunda kalan çocukları, ailelerini ikna ederek spora kazandıran Öz'ün büyük emeklerle yetiştirdiği sporcular, elde ettikleri başarılarla ringlerde Van'ın adını duyurdu.

Bir zamanlar caddelerde simit ve mendil satan, boyacılık yapan Ayhan Öz'ün öğrencileri, 200'ü aşkın kez Türkiye şampiyonu oldu, dünya, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Öz'ün 70 öğrencisi, milli takım formasını giydi.

Bu sayede gençlerin hayatını değiştiren ve onlara yeni ufuklar açan Öz, yeni şampiyonlar yetiştirmek için Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde her gün sporcularına antrenman yaptırıyor.

"Zamanında ailelerini ikna ederek boksa başlattığım çocuklar şampiyon oldu"

Başarılarıyla alt yaş gruplarında milli takım başantrenörlüğüne kadar yükselen Ayhan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlüğe başladığı dönemde sokakta peçete satan, kahvede oturan çocuklar ile okullardaki öğrencileri ziyaret ederek boksa yönlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Çocuklarının boks yapmasına izin vermeyen aileleri evlerinde ziyaret ederek ikna etmeye çalıştığını anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Bazı aileler çocuklarının boks yapmasına izin vermiyordu. Ben de aileleri ziyaret ederek ikna etmeye çalışıyordum. Tek hedefim gençlere faydalı olmak, vatana ve millete faydalı gençler yetiştirmek. Bizim gençlerimizin dezavantajlı olduğu durumlar var. Ben de onlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Zamanında ailelerini ikna ederek boksa başlattığım çocuklar şampiyon oldu. Bu gurur verici bir durum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Başarılarımdan dolayı milli takımda antrenör olarak görev alıyorum. Yıldızlar, üst minikler ve gençlerde başantrenörlüğe kadar yükseldim. Gençlerimizin azmi sayesinde Avrupa'nın birçok ülkesinde İstiklal Marşı'mızı okuttuk ve bayrağımızı dalgalandırdık. Sporcularımızla hedefimiz, 2024 Olimpiyatları'nda yer almak."

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Öz, "Muhammed Ali'yi izleyerek büyüdüm. Maçlar sabaha karşı olurdu, büyük bir heyecanla kalkıp izlerdim. Onun sayesinde boksör olmaya karar verdim. İdolüm Muhammed Ali'dir. Hem karakteriyle hem de Müslüman kimliğiyle dünyaya örnektir. Hala Muhammed Ali'nin sözlerini ve videolarını açıp sporcularıma izletirim." diye konuştu.

Milli boksör Mehmet Ali Demirezen: "Hocamın üzerimizde çok emeği var"

Ayhan Öz'ün yönlendirmesiyle 10 yıl önce boksa başlayan 18 yaşındaki Mehmet Ali Demirezen ise 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Yeni başarılar için antrenmanlara devam ettiğini dile getiren Mehmet Ali Demirezen, "Pazar günleri hariç haftanın her günü çift antrenman yapıyoruz. Ayhan hoca bu süreçte bize çok yardımcı oluyor. Hocamızın üzerimizde çok emeği var. Bir yandan okula gidiyorum bir yandan boksa devam ediyorum. Bu sene tekrar Türkiye şampiyonu olup, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Boksa başlamasında antrenörünün ve ailesinin büyük desteğinin olduğunu belirten milli boksör Furkan Avar da "2015'te boksa başladım. 3 kez Türkiye şampiyonluğu başarısı elde ettim. Ayhan hocayla çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında da ülkemizi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.