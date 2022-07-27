Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 41 ilden 330 sporcu ile teknik ekip katıldı. 4 gün süren şampiyonada derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgeleri verildi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.