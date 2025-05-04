Van\'da Beşiktaş Sevinci

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. - VAN
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