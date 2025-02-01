Van'da Boks Turnuvasında Büyük Başarı - Son Dakika
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Van'da Boks Turnuvasında Büyük Başarı

Van\'da Boks Turnuvasında Büyük Başarı

Vanlı boksör Anıl Çelik, İranlı rakibini 2. raundda nakavt ederek büyük bir zafer kazandı.

01.02.2025 10:56
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Van'da düzenlenen boks turnuvasında Vanlı boksör Anıl Çelik, İranlı rakibini 2. raundda yere serdi.

Van'da İranlı Promotor Ali Haknazar tarafından boks turnuvası düzenlendi. Van'da bir otelde düzenlenen turnuvaya Türkiye, İran, Azerbaycan, Nahçıvan, Kazakistan, Fransa ve İngiltere'den yaklaşık 50 sporcu katıldı. Gündüz düzenlenen yetenek seçmelerinde, 10 maç oynanırken akşam ise yapılan profesyonel müsabakalarda ise 13 maç gerçekleşti. Kıyasıya geçen maçların ardından birinci gelen Türk sporcu Emirhan Kalkan ile Azerbaycanlı sporcu Esed Ağayev, Amerika'da mücadele etmek için bilet kazandı.

Öte yandan turnuvaya katılan Vanlı boksör Anıl Çelik ise karşılaşmanın ikinci raundunda İranlı rakibini düz bir sağ yumrukla yere serdi. İzleyiciler tarafından alkışlanan Çelik, maç sonunda İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamasında, "Çok güzel bir geceydi. Bu geceye çok kısa bir sürede hazırlanma fırsatım oldu. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Babam Suat Çelik en büyük desteğimdi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ve onları gururlandırdık. Ne mutlu bize" dedi.

Bu kadar sürede rakibini nakavt edeceğini düşünmediğini aktaran Çelik, "Maç esnasında hiç öyle şeyler düşünemedim. Çok fazla platformlarda futbol oynadım, basketbol oynadım. Çok fazla insanın karşısına çıktım ama bu boks, bambaşka bir duyguymuş. Bunu yaşamak ta varmış. Yaşadım, mutluyum. Çok kısa sürede de olmadı bence. Bana uzun geldi ama iyi maçtı. Ben bu gece beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Otel Genel Müdürü M. Fırat Kaya ise "Birçok ülkeden değerli sporcularımızı otelimizde ağırlıyoruz. Bu akşam birbirinden kıyasıya geçecek olan maçlara ev sahipliği yapacağız. Van'da da sporcu temsilcilerimiz olacak. herkese bol şans diliyoruz ama en güzel şansları da Vanlı sporcularımıza diliyoruz. Umarım güzel bir spor gecesi olur. Her sıkletten hem kadın hem erkek boksörler olacak. Bu anlamda bizde heyecanlıyız. Çünkü otelimizde bir ilk gerçekleşiyor. Hiç alışık olmadığımız, farklı bir organizasyon. Bizim için de güzel bir farklılık oldu. Umarım devamı da olacaktır" diye konuştu.

Kıyasıya geçen maçlar sonunda İranlı Promotor Ali Haknazar tarafından turnuvaya katılan tüm sporcu ve sponsorlara plaket ve hediyeler takdim edildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van'da Boks Turnuvasında Büyük Başarı - Son Dakika

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