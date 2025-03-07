Van\'da Halk Oyunları Yarışmaları Düzenlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar ve Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk Oyunları Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen müsabakalar; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride Nur Tatar Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan yarışmalarda başarılı olan takımlar, Mardin'deki bölge şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, müsabakalarının bugün itibariyle başladığını belirtti. Dereceye giren takımların Mardin'deki bölge müsabakalarına katılacağını hatırlatan İl Müdürü Özdemir, "Oradan derece alan takımlarımız da Türkiye finaline gidecektir. Halk oyunları bizim için çok önemlidir. Aynı zamanda bir spor branşı ama geleceğimize ve gençlerimize aktaracağımız geleneğimizi ve göreneklerimizi aktaracağımız yegane branşlardan biridir. Burada oyun oynayarak şenlik vardır, mutluluk vardır, huzur vardır. Bu Türkiye'mizin bütün bölgelerinde halayla, barıyla, zeybeğiyle bütün bölgeleri anlatır. O nedenden dolayı halk oyunlarının çok daha ilerlemesini, bütün kuşaklara yayılmasını temenni ediyoruz. Buradan katılan bütün ekiplere, takımlara başarılar temenni ediyorum. Burada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört kategoride yarışmalarımız olacak. Bu yarışmalarda her kategoride dereceye giren ilimizi temsil edecek" dedi. - VAN