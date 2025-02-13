Van'da Spor ve Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Van'da Spor ve Dayanışma Etkinliği

Van\'da Spor ve Dayanışma Etkinliği

Elite World Van Otel, Van Masterler Derneği üyelerini ağırlayarak spor ve dayanışmayı kutladı.

13.02.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Otel, şehrin sporuna büyük katkılar sunan Van Masterler Derneği üyelerini ağırladı.

Elite World Van Otelde düzenlenen etkinliğe Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Van Masterler Derneği Başkanı Zeki Yılmaz ve dernek üyeleri katıldı. Etkinlikte konuşan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, her alanda olduğu gibi sporda da Van'a değer katmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Van Masterler Derneğinin sosyal sorumluluk kapsamında bir yemekte ağırlanması, toplumsal dayanışmayı ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran anlamlı bir etkinlik olacaktır. Bu tür organizasyonlar, spor camiasındaki tecrübe paylaşımını artırırken, genç nesillere de ilham verme açısından önemli bir fırsat sunar. Van Masterler, yılların birikimiyle sadece sahada değil, hayatın her alanında rol model olabilecek kişilerdir. Onları böyle bir etkinlikte bir araya getirmek, spor kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına değerli bir adımdır. Ayrıca, yerel toplulukların sporun içinde kalmasını teşvik eden bu tür etkinlikler, sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağlar. Bu buluşma, sadece bir yemek değil, aynı zamanda sporun dostluk, birliktelik ve saygı değerleri etrafında nasıl şekillendiğini gösteren özel bir an olacaktır" dedi.

Dernek Başkanı Zeki Yılmaz ise Van'ın en değerli futbol insanlarının bir araya geldiği bir dernek olduklarını belirterek, "2014 yılında kurduğumuz derneğimiz, çok güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Bizler turnuvadan sonra üyelerimizin de yoğun işlerinden dolay uzun zamandır bir araya gelememiştik. Bu nedenle böyle bir gece düzenledik. Amacımız futbolun güzelliklerini birlikte yaşamak, şehrimize fair-play anlamında örnek davranışlar sergileyip, insanlarla güzel hareket etmektir. Gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkan Yardımcısı Oktay Ukay ise amaçlarının Van sporunu daha güzel yerlere taşımak olduğunun altını çizerek, "Gençler ve Vanspor'un alt yapısı önceliğimizdir. Bundan sonra Van için en hayırlısı neyse onları yapmak istiyoruz. Tabi bunun için öncelikle bizim kendi aramızda birlik ve beraberliği oluşturmamız lazım. Tabi bu da bir araya gelmekle olur. İnşallah çıktığımız bu yolda başarılı olacağız" diye konuştu.

Ümit Demir ve Orkestrasının da sahne aldığı gece, ikramlarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da Spor ve Dayanışma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
16:34 Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:29 Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan ’pes’ dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım
16:21 Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı
16:11 Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var
15:58 Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ’’Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir’’ Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir''
15:56 Galatasaray’ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 12:16:07. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Spor ve Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.